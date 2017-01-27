Новости дня

Синара-Девелопмент предлагает приобрести квартиры в Волгограде со скидкой до 150 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. «Синара-Девелопмент» объявила новые условия приобретения квартир в новостройках Волгограда. Покупатели, заключившие договор до 31 марта 2017 года, смогут сэкономить до 150 тыс. руб. Об этом сообщает центр общественных связей Группы Синара.



Выгодно купить квартиру им позволят специальные условия, которые предоставляет новоселам застройщик при покупке жилья в ипотеку.



«Для покупателей, планирующих взять ипотеку, «Синара-Девелопмент» предлагает оформить скидку в размере 1 тыс. руб. с каждого квадратного метра и получить таким образом частичную компенсацию процентов по ипотечному кредиту. Так, например, при покупке двухкомнатной квартиры площадью 55 кв. метров в районе «Новый Свет» скидка составит 55 тыс. руб. В этом случае при оформленном кредите на 10 лет под 12% размер компенсации будет эквивалентен десяти платежам ежемесячных процентов по ипотеке в первый год», — говорится в сообщении.



Жилые комплексы компании «Синара-Девелопмент» возводятся в разных районах города. ЖК «Акварель», расположенный в центральной части Краснооктябрьского района, введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.



«В однокомнатных квартирах-студиях дома предусмотрены прихожая с выделенным пространством под гардероб, ванная комната, санузел и кухня-гостиная, где кухонная зона совмещена с жилой комнатой. Обустройство пространства здесь продумано по принципу «все необходимое, ничего лишнего», что позволяет экономить средства при покупке. Такие квартиры могут стать первым отдельным жильем для молодой семьи. Переехать в новую квартиру можно сразу после покупки», — сообщили в Группе Синара.



«Новый Свет», расположенный в Советском районе — современный, сформировавшийся микрорайон, который предоставляет своим жителям новое, более высокое качество жизни благодаря комплексному подходу. Проект застройки предполагает возведение 13 многоэтажных домов, десять из них уже введены в эксплуатацию. Комфорт проживания в районе обеспечивают объекты инфраструктуры: магазины, аптеки, кафе, детские и спортивные площадки, просторные парковки автотранспорта, детский сад на 135 мест.



«Букатин Луг» — это жилой район, расположенный в непосредственной близости от Волгограда, при этом отсутствие промышленных предприятий обеспечивает благоприятную экологическую обстановку. В шаговой доступности от жилого комплекса расположен живописный пляж Волги. В декабре завершено строительство новой дороги от района «Букатин Луг» до моста через реку, что обеспечивает еще большую транспортную доступность комплекса ─ время пути до центра Волгограда по новой автодороге составляет около 10 минут. Все квартиры оборудованы индивидуальными газовыми котлами, что позволяет жильцам бесперебойно получать тепло и горячую воду. Первый пусковой комплекс района уже введен в эксплуатацию.



По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Алексея Смирнова, для каждого комплекса, возводимого компанией в Волгограде, предусмотрены специальные предложения.



«Скидки предусмотрены на ограниченный ряд квартир. Льготные условия действуют при приобретении готовых студий в ЖК «Акварель», однокомнатных квартир в ЖК «Букатин Луг», а также квартир любых планировок в строящейся высотке района «Новый Свет», — уточнил А. Смирнов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: