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В Новой Ляле возбуждено уголовное дело по факту хищений на «Водоканале»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. В Новой Ляле возбуждено уголовное дело по факту хищений на муниципальном предприятии «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что 1 мая 2014 года на работу в муниципальное предприятие принят сотрудник. Фактически он трудовую деятельность не осуществлял, более того, о факте своего трудоустройства в данную организацию не знал. В то же время на его имя была оформлена банковская карта, на которую в период с мая 2014 года по январь 2016 года производилось перечисление заработной платы», — сказано в сообщении.



Денежные средства по мере поступления на карту обналичивались и передавались в кассу предприятия, в дальнейшем расходовались в целях, не охваченных деятельностью муниципального предприятия.



Кроме того, 8 августа 2015 года руководством предприятия из кассы изъяты денежные средства в сумме не менее 200 тыс. руб. При этом финансовые документы, подтверждающие расход указанной суммы на нужды предприятия либо о ее возврате в кассу, отсутствуют.



Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

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