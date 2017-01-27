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В 2016 году в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию 117 тыс. кв. метров торговых площадей
27 январь 2017 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. В 2016 году в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию 96 объектов торговли общей площадью 117 тыс. кв. метров. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.
«Благодаря этому показатель обеспеченности торговыми площадями на тысячу населения в Екатеринбурге прирос более чем на 40 кв. метров и на сегодняшний день составляет 1 тыс. 442 квадратных метра», — говорится в сообщении.
В администрации Екатеринбурга рассчитывают, что в 2017 году будут сданы в эксплуатацию еще 45 объектов сферы торговли, услуг и логистики. В том числе на въезде в город с Серовского тракта должен будет заработать крупнейший на Урале оптово-распределительный центр общей площадью порядка 50 тыс. кв. метров.
«Благодаря этому показатель обеспеченности торговыми площадями на тысячу населения в Екатеринбурге прирос более чем на 40 кв. метров и на сегодняшний день составляет 1 тыс. 442 квадратных метра», — говорится в сообщении.
В администрации Екатеринбурга рассчитывают, что в 2017 году будут сданы в эксплуатацию еще 45 объектов сферы торговли, услуг и логистики. В том числе на въезде в город с Серовского тракта должен будет заработать крупнейший на Урале оптово-распределительный центр общей площадью порядка 50 тыс. кв. метров.
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