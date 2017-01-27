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Продажи Ferrari в России в 2016 году выросли на 60%
27 январь 2017 (09:04)
УрБК, Москва, 27.01.2017. По итогам 2016 года объем рынка новых автомобилей Ferrari в России составил 32 экземпляра, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат».
Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488 мощностью 670 л.с. и стоимостью более 20 млн руб. На ее долю приходится около 35% от общего объема, что соответствует 11 реализованным машинам.
Далее по предпочтениям у россиян идут кабриолет Ferrari California и спортивное купе Ferrari 458 — каждая из этих моделей разошлась тиражом в 6 единиц.
За пределами тройки лидеров оказываются четырехместный спортивный хэтчбек Ferrari FF (5 шт.) и суперкар Ferrari F12 Berlinetta (4 шт.).
Три четверти автомобилей Ferrari остались в Москве и Подмосковье (24 шт.). Еще 5 таких машин отправилось в Санкт-Петербург. По одному спорткару приобрели жители Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.
Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488 мощностью 670 л.с. и стоимостью более 20 млн руб. На ее долю приходится около 35% от общего объема, что соответствует 11 реализованным машинам.
Далее по предпочтениям у россиян идут кабриолет Ferrari California и спортивное купе Ferrari 458 — каждая из этих моделей разошлась тиражом в 6 единиц.
За пределами тройки лидеров оказываются четырехместный спортивный хэтчбек Ferrari FF (5 шт.) и суперкар Ferrari F12 Berlinetta (4 шт.).
Три четверти автомобилей Ferrari остались в Москве и Подмосковье (24 шт.). Еще 5 таких машин отправилось в Санкт-Петербург. По одному спорткару приобрели жители Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.
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