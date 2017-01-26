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Минтранс: Тариф «Платона» с 1 февраля повышать не будут

УрБК, Москва, 26.01.2017. Повышения тарифа в системе «Платон» не будет с 1 февраля 2017 года. Об это заявил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих, передает «Прайм».



Система «Платон» введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 т. В настоящее время тариф составляет 1,53 руб. за 1 км вместо изначально запланированных 3,73 руб. Минтранс РФ предлагал повысить тарифы с февраля 2017 года до 2,61 руб. за 1 км, с июня того же года — до 3,06 руб. за 1 км.



«Мы прорабатываем вопрос, чтобы повышение тарифа было однократным, абсолютно очевидно, что если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это невозможно. Поэтому повышение будет позже. Мы полагаем, что предложение о том, чтобы повышение стало однократным, надо поддержать, и документы по этому поводу проработаем и представим для принятия решения в правительство», — приводятся в сообщении слова Е. Дитриха.

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