Дайджест
Дочь Трампа может получить работу в Белом доме
26 январь 2017 (16:40)
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу АВС заявил, что его дочь Иванка может перейти на работу в Белый дом. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Сейчас она обустраивается после переезда в Вашингтон. Ее муж Джаред, очень умный хороший парень, он работает в Белом доме. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше», — сказал Трамп.
По его словам, Иванка — особенный человек, с определенным набором способностей.
«Сейчас она обустраивается после переезда в Вашингтон. Ее муж Джаред, очень умный хороший парень, он работает в Белом доме. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше», — сказал Трамп.
По его словам, Иванка — особенный человек, с определенным набором способностей.
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