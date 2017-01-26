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Дочь Трампа может получить работу в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу АВС заявил, что его дочь Иванка может перейти на работу в Белый дом. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Сейчас она обустраивается после переезда в Вашингтон. Ее муж Джаред, очень умный хороший парень, он работает в Белом доме. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше», — сказал Трамп.



По его словам, Иванка — особенный человек, с определенным набором способностей.

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