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Российские саперы разминировали 384 самодельные бомбы в Алеппо

Российские саперы за минувшие сутки разминировали 384 самодельные бомбы в восточном Алеппо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.



«Российские военнослужащие международного противоминного центра активно продолжают гуманитарное разминирование домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо. Только за прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 63 жилых здания и шесть мечетей, обезврежено 406 взрывоопасных предметов, в том числе 384 самодельных взрывных устройства», — говорится в сообщении.



Отмечается, что саперы разминировали территорию общей площадью более 70 га. От взрывоопасных предметов было очищено более 15 км автодорог.

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