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В России в 2017 году на адресную поддержку спроса на авторынке выделят более 17 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.01.2017. В России в 2017 году на финансирование программ адресной поддержки покупательского спроса на автомобили будет выделено 17,4 млрд руб. Об этом сообщает портал «Колеса.ру».



Средства будут направлены на адресные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело». Также часть денег правительства РФ пойдет на стимулирование продаж газомоторной техники и городского общественного электротранспорта, на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи.



Перечисленные программы помощи помогут реализовать в текущем году порядка 90 тыс. 720 единиц техники.



Всего в 2017 году правительство России выделит на поддержку автопрома более 60 млрд руб. Данная сумма предусматривает среди прочего различные меры стимулирования спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование.

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