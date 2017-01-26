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Президент Мексики раскритиковал указ Трампа

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето раскритиковал подписание американским лидером Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе между двумя странами. Об этом, как передает Associated Press, он сказал в телеобращении к нации.



«Я уже говорил об этом много раз: Мексика не заплатит ни за какую стену», — подчеркнул глава государства.



Ньето, по информации РИА Новости, напомнил, что решение о строительстве стены принято в тот момент, когда Мехико начал переговоры с Вашингтоном о новых правилах сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции.



«Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества», — сказал он.



По словам Ньеты, решение о том, что делать дальше, он примет после того, как получит отчет от правительственной делегации, которая в настоящее время проводит переговоры в Вашингтоне с представителями администрации Трампа. В то же время президент не сказал, отменит ли он запланированный на 31 января визит в США, в ходе которого должны были обсуждаться вопросы двусторонних отношений. Ранее о том, что президент Мексики обдумывает такую возможность в связи с решением Трампа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

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