Дайджест
На Украине испытали новый беспилотник
26 январь 2017 (12:33)
Украинская компания «Матрица технологий» опубликовала видео испытания беспилотника «Командор», позиционируемого как ударный. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Летательный аппарат, как утверждается, способен поднимать до 30 килограммов груза.
«В отличие от привычного чисто электрического коптера, который летает очень недолго (20-40 минут) и потому недалеко (5-20 километров), наш аппарат может летать несколько часов и покрывать расстояние в сотни километров», — заявили разработчики.
Дрон, по их заверению, способен нести разнообразное вооружение, включая управляемые и неуправляемые ракеты, стрелковое оружие, бомбы и мины.
Летательный аппарат, как утверждается, способен поднимать до 30 килограммов груза.
«В отличие от привычного чисто электрического коптера, который летает очень недолго (20-40 минут) и потому недалеко (5-20 километров), наш аппарат может летать несколько часов и покрывать расстояние в сотни километров», — заявили разработчики.
Дрон, по их заверению, способен нести разнообразное вооружение, включая управляемые и неуправляемые ракеты, стрелковое оружие, бомбы и мины.
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