Новости дня

МУГИСО передало администрации Екатеринбурга еще три участка земли для подготовки к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) предоставило управлению капитального строительства Екатеринбурга в постоянное (бессрочное) пользование три земельных участка в городе общей площадью 3 тыс. 247 кв. м.



Как сообщает пресс-служба МУГИСО, участки находятся по улицам Репина — Пирогова и предназначены для реконструкции и строительства объектов улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону.



«На предоставленной территории планируется строительство, реконструкция, эксплуатация и благоустройство элементов улично-дорожной сети, разработанной в соответствии с генеральным планом развития городского округа на период до 2025 года, в том числе сквера и станции метро «Татищевская», — сказано в сообщении.



Участки земли переданы в рамках реализации программы подготовки к проведению в России в 2018 году Чемпионата мира по футболу.



Напомним, что в 2016 году МУГИСО были предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование управлению капитального строительства Екатеринбурга семь земельных участков общей площадью 5,5 га в границах улиц Репина — Токарей — Татищева — проспект Ленина.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: