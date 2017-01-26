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МУГИСО передало администрации Екатеринбурга еще три участка земли для подготовки к ЧМ-2018
26 январь 2017 (11:51)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) предоставило управлению капитального строительства Екатеринбурга в постоянное (бессрочное) пользование три земельных участка в городе общей площадью 3 тыс. 247 кв. м.
Как сообщает пресс-служба МУГИСО, участки находятся по улицам Репина — Пирогова и предназначены для реконструкции и строительства объектов улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону.
«На предоставленной территории планируется строительство, реконструкция, эксплуатация и благоустройство элементов улично-дорожной сети, разработанной в соответствии с генеральным планом развития городского округа на период до 2025 года, в том числе сквера и станции метро «Татищевская», — сказано в сообщении.
Участки земли переданы в рамках реализации программы подготовки к проведению в России в 2018 году Чемпионата мира по футболу.
Напомним, что в 2016 году МУГИСО были предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование управлению капитального строительства Екатеринбурга семь земельных участков общей площадью 5,5 га в границах улиц Репина — Токарей — Татищева — проспект Ленина.
Как сообщает пресс-служба МУГИСО, участки находятся по улицам Репина — Пирогова и предназначены для реконструкции и строительства объектов улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону.
«На предоставленной территории планируется строительство, реконструкция, эксплуатация и благоустройство элементов улично-дорожной сети, разработанной в соответствии с генеральным планом развития городского округа на период до 2025 года, в том числе сквера и станции метро «Татищевская», — сказано в сообщении.
Участки земли переданы в рамках реализации программы подготовки к проведению в России в 2018 году Чемпионата мира по футболу.
Напомним, что в 2016 году МУГИСО были предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование управлению капитального строительства Екатеринбурга семь земельных участков общей площадью 5,5 га в границах улиц Репина — Токарей — Татищева — проспект Ленина.
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