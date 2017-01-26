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Роспотребнадзор арестовал 180 тыс. литров стеклоомывающей жидкости
26 январь 2017 (11:20)
УрБК, Москва, 26.01.2017. Территориальные органы Роспотребнадзора с декабря 2016 года по 25 января 2017 года проверили более 6,3 тыс. объектов, осуществляющих производство и реализацию стеклоомывающей жидкости. По результатам надзорных мероприятий арестовано порядка 180 тыс. литров данной продукции.
Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, в 44 субъектах Российской Федерации на 291 объекте установлены факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и выявлены три производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола.
По итогам надзорных мероприятий составлено более 620 протоколов об административных правонарушениях, наложено порядка 300 штрафов на сумму более 1,5 млн руб. В правоохранительные органы направлено свыше 150 дел.
Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, в 44 субъектах Российской Федерации на 291 объекте установлены факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и выявлены три производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола.
По итогам надзорных мероприятий составлено более 620 протоколов об административных правонарушениях, наложено порядка 300 штрафов на сумму более 1,5 млн руб. В правоохранительные органы направлено свыше 150 дел.
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