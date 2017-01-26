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«Росгосстрах» обязали выплатить в бюджет 15 млн руб. незаконного дохода

УрБК, Москва, 26.01.2017. Суд апелляционной инстанции обязал «Росгосстрах» перечислить в федеральный бюджет более 15 млн руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Ростовской области.



Как уточняется, пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 18 января оставил в силе решение и предписание ростовского УФАС в отношении ПАО «СК «Росгосстрах» о перечислении последним в федеральный бюджет почти 15,303 млн руб., полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства.



Ранее совместная комиссия ростовского УФАС и управления службы ЦБ РФ по защите прав потребителей финансовых услуг признала «Росгосстрах» и индивидуального предпринимателя нарушившими часть 4 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Как было установлено, страховщик и ИП заключили антиконкурентное соглашение, которое позволяло оформлять договоры ОСАГО, выдавая автомобилистам диагностические карты технического осмотра без его непосредственного проведения.



По данным УФАС, сотрудники «Росгосстраха» предлагали за дополнительную плату приобрести предзаполненную диагностическую карту техосмотра автомобиля у ИП, после чего заключали договор ОСАГО.



«Таким образом, автомобилист получал возможность эксплуатации транспортного средства, минуя проверку его технического состояния», — подчеркивается в сообщении.



«СК «Росгосстрах» получил предписание о прекращении нарушения, а также о перечислении в федеральный бюджет дохода в размере 15 млн 302 тыс. 718 руб., полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

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