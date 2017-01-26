Новости дня

ЧТЗ в феврале отгрузит бульдозер для рыболовецкого предприятия на Камчатке

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. В феврале 2017 года Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав НПК «Уралвагонзавод») отгрузит болотоходный бульдозер Б10МБ на Камчатку по заказу одного из крупных рыболовецких предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ЧТЗ.



На Камчатке уже эксплуатируется пара бульдозеров ЧТЗ типа Б-170, сейчас рыболовы получат новую машину.



«Заводская техника будет помогать выгружать рыбу на берег. Технология использования тракторов ЧТЗ камчатскими рыбаками такова: сперва болотоход выполняет планировку площадки на берегу, сделав своеобразную горку непосредственно у воды. С траулера подходит баржа со свежим уловом, машина тросом вытаскивает ее из воды на эту горку для разгрузки, после чего сейнер отбуксирует баржу назад. Во время работы бульдозеру предстоит даже заезжать гусеницами в морскую воду. Соль, песок, вода — ходовой части челябинского болотохода предстоит работать в жестких условиях. Но практика показала, что уральские машины с задачей справляются, поэтому камчатские рыболовы вновь выбрали технику ЧТЗ. В прошедшем году они сумели ощутимо увеличить объемы улова красной рыбы, в этом достижении есть лепта и челябинских тракторов», — говорится в сообщении.



Как рассказал начальник Дальневосточного отдела продаж заводской службы сбыта Антон Соколов, контракт на поставку бульдозера Б10МБ стал практическим результатом прошедшей в Петропавловске-Камчатском выставки-презентации ЧТЗ и официального дилера завода в регионе — ООО ФПК «Уральская марка».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: