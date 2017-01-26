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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 8,29%

УрБК, Москва, 26.01.2017. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду января составила 8,29%. Об этом сообщает «Банки.ру».



За первую декаду января, а также за вторую и третью декаду декабря максимальная ставка равнялась 8,4%, а за первые десять дней прошлого месяца — 8,49%.



В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.



Напомним, с 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).



При превышении базового уровня на 2-3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.



В начале октября совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.



Установленная Центробанком на январь базовая доходность рублевых депозитов до востребования составляет 6,907%, на срок до 90 дней — 9,193%, от 91 до 180 дней — 9,327%, от 181 дня до года — 9,458%, а свыше года — 9,732%.



Банк России также определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2017 года. Базовая доходность вкладов в рублях до востребования установлена на уровне 7,012%, на срок до 90 дней — 9,262%, от 91 до 180 дней — 9,339%, от 181 дня до года — 9,712%, а свыше года — 9,790%.

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