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Неисполнение «Каменской катанкой» предписания Роспотребнадзора рассмотрит суд

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Каменск-Уральским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ООО «Каменская катанка» (г. Каменск-Уральский) обнаружено очередное невыполнение в срок выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Руководство предприятия по производству медной катанки не установило определенные проектом окончательные размеры и границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), которые должны быть согласованы с органами Роспотребнадзора.



«В предполагаемой санитарно-защитной зоне предприятия располагается жилая застройка, включая отдельные жилые дома, огородные участки и свинарник», — поясняют в пресс-службе.



Напомним, по исковому заявлению Каменск-Уральского отдела управления Роспотребнадзора Красногорский районный суд еще в декабре 2014 года обязал ООО «Каменская катанка» установить СЗЗ для промышленного производства II класса опасности в срок до 26 января того же года. Руководство предприятия неоднократно направляло в суд заявление об отсрочке исполнения решения. Последний срок был установлен на 30 ноября 2016 года. На сегодняшний день размер санитарно-защитной зоны так и не определен и не согласован с органами Роспотребнадзора.



По результатам внеплановой документарной проверки, учитывая, что выявленные правонарушения имеют длящийся характер, ООО «Каменская катанка» привлечено к административной ответственности. Соответствующий протокол направлен в Красногорский мировой суд.

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