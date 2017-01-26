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Компания «СтройРеставрация» может быть признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «СтройРеставрация» (г. Арамиль) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 24 января 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Стройтранс», сумма исковых требований пока не уточняется.



Напомним, ООО «СтройРеставрация» фигурирует в уголовном деле, возбужденном в отношении главы Камышловского ГО Михаила Сухарева. С данной организацией были заключены контракты на строительство жилья для переселения граждан из аварийных домов. По истечении срока их исполнения чиновник подписал акты о приеме работ, часть из которых фактически не была выполнена. В результате бюджету был нанесен ущерб в 57 млн руб.

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