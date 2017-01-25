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За два года цены на вторичное жилье в Екатеринбурге снизились на 11,5%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Цены на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снижаются уже почти два года. За это время стоимость жилья опустилась на 11,5%, сообщает Уральская палата недвижимости.



На 23 января 2017 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке, составила 67 тыс. 871 руб.



Среди всех сегментов рынка лидерами по темпам снижения цен остаются комнаты в коммунальных квартирах. Их стоимость с февраля 2015 года упала на 19,3%, если тогда они предлагались по 81 тыс. 136 руб. за 1 кв. м. жилой площади, то сегодня показатель составляет уже 65 тыс. 349 руб. за 1 кв. м.



В то же время стоимость однокомнатных квартир снизилась на 13,7% до 73 тыс. 55 руб. за 1 кв. м. общей площади. «Двушки» подешевели на 12,2% — до 66 тыс. 763 руб. за 1 кв. м. Трехкомнатные квартиры предлагают купить по 66 тыс. 546 руб. за 1 кв. м., что на 10,9% дешевле.



Если рассматривать показатели среди различных типов объектов, то более динамичное снижение цен за этот период демонстрировали квартиры старого жилого фонда. Стоимость квадратного метра в «брежневках» упала на 17,4%, в «хрущевках» на 17%, а в «пентагонах» (девятиэтажные панельные дома «брежневского» периода постройки) — на 15,6%. Меньше всех из домов старого фонда пострадали «полнометражки», они подешевели только на 12,8%.



Более современные квартиры «улучшенной планировки» также продолжают дешеветь и потеряли в цене за это время 13,7%. Жилье в домах современной постройки — «спецпроектах» — стало дешевле лишь на 8,3%.



Несмотря на то, что объем предложения на рынке в конце прошлого года заметно снизился, его значение остается высоким. Количество выставляемых на продажу объектов только в базе данных УПН сейчас составляет более 9 тыс. 600 квартир и 1 тыс. 600 комнат в коммуналках. В городах-спутниках продается еще около 900 объектов. Сроки экспозиции при этом сохраняются в пределах 4,5-5 месяцев.

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