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Свердловское УФАС возбудило дело по факту распространения рекламы в день траура

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Свердловское УФАС возбудило дело по факту распространения рекламы на одном из телеканалов Каменска-Уральского в день траура 26 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица c жалобой на распространение в день траура рекламы на телевизионном канале РИМ-ТВ Каменска-Уральского.



Это является нарушением части 14 статьи 14 федерального закона «О рекламе». Ответственность за данное нарушение несет рекламораспространитель, которым, предположительно, является ООО «Новое рекламное агентство плюс».



Напомним, что 26 декабря 2016 годка президент РФ Владимир Путин объявил общенациональным днем траура по погибшим в результате крушения в Черном море самолета Минобороны Ту-154. На борту судна находились 92 человека.

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