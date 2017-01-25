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Китай опроверг информацию о размещении ракет у российской границы

25 январь 2017 (17:22)

Китай не размещал на северо-востоке страны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 («Дунфэн-41»). Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

«Это всего лишь домыслы пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности», — отметила дипломат.

В комментарии китайского Минобороны на ту же тему, который поступил в распоряжение РИА Новости, появившиеся сообщения о ракетах называют спекуляциями.

РИА Новости также отмечают, что на брифинге в среду, 25 января, представитель МИД Китая отметила «очень позитивный, прямолинейный и конструктивный» комментарий российской стороны, который, по ее словам, характеризует высокий уровень доверия между странами.

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