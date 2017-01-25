Дайджест
Украинский язык предложили перевести на латиницу
25 январь 2017 (17:22)
Украинский алфавит следует перевести с кириллицы на латиницу. Об этом на своей странице в Facebook написал киевский журналист Станислав Речинский.
«В перспективе неплохо было бы сначала в форме шутки, а потом всерьез перейти на латиницу. Чем больше мы будем отличаться от РФ — тем лучше. Чем дальше от РФ — тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, «китайскую стену» и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы — это плохо. Нет, это хорошо», — отметил Речинский.
Он выразил мнение, что Украина сможет легко обойтись без культурных, социально-экономических связей с Россией.
«В перспективе неплохо было бы сначала в форме шутки, а потом всерьез перейти на латиницу. Чем больше мы будем отличаться от РФ — тем лучше. Чем дальше от РФ — тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, «китайскую стену» и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы — это плохо. Нет, это хорошо», — отметил Речинский.
Он выразил мнение, что Украина сможет легко обойтись без культурных, социально-экономических связей с Россией.
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