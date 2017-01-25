Дайджест

Россия потеряла позиции в рейтинге восприятия коррупции

25 январь 2017 (17:22)

В рейтинге восприятия коррупции, который опубликовала международная организация Transparency International, Россия опустилась на 131-е место. Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Таким образом, позиции страны ухудшились по сравнению с 2015 годом — Россия опустилась со 119-й строчки в рейтинге.

Однако сам индекс восприятия коррупции не изменился и также как и год назад составил 29 баллов из 100. Отмечается, что снижение позиций России связано с расширением числа стран в рейтинге. Соседями России в рейтинге стали Иран, Непал, Украина и Казахстан (все — 29 баллов).

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