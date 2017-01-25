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Допинг-проба польского боксера дала положительный результат

Допинг-проба польского боксера Анджея Вавжика дала положительный результат. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на письмо Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).



В допинг-пробах Вавжика от 15 и 16 января было обнаружено анаболическое стероидное вещество станозолол. Спортсмен имеет право потребовать вскрытие пробы «Б».



Бой должен был состояться 25 февраля в американском Бирмингеме. Согласно тексту письма, будет проведена замена Вавжика.

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