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Допинг-проба польского боксера дала положительный результат

25 январь 2017 (17:21)

Допинг-проба польского боксера Анджея Вавжика дала положительный результат. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на письмо Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

В допинг-пробах Вавжика от 15 и 16 января было обнаружено анаболическое стероидное вещество станозолол. Спортсмен имеет право потребовать вскрытие пробы «Б».

Бой должен был состояться 25 февраля в американском Бирмингеме. Согласно тексту письма, будет проведена замена Вавжика.

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