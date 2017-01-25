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На Ямале мужчина случайно застрелил рыбака
25 январь 2017 (17:21)
Следователи города Ноябрьска, ЯНАО, передали в суд уголовное дело в отношении мужчины, который по неосторожности выстрелил в рыбака. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по округу.
«Следствием установлено, что 16 сентября 2016 года в дневное время в районе Новогоднего месторождения нефти в лесотундровой местности 29-летний житель города Ноябрьска, приехавший на берег водоема порыбачить, выстрелил из мелкокалиберной винтовки в белку, но попал в правую подлопаточную область мужчине, который рыбачил за кустами», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что затем стрелявший подбежал к потерпевшему, вызвал «скорую» и попытался оказать ему первую помощь, однако 58-летний мужчина скончался.
«Следствием установлено, что 16 сентября 2016 года в дневное время в районе Новогоднего месторождения нефти в лесотундровой местности 29-летний житель города Ноябрьска, приехавший на берег водоема порыбачить, выстрелил из мелкокалиберной винтовки в белку, но попал в правую подлопаточную область мужчине, который рыбачил за кустами», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что затем стрелявший подбежал к потерпевшему, вызвал «скорую» и попытался оказать ему первую помощь, однако 58-летний мужчина скончался.
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