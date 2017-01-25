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НБКИ: В 2016 году в Свердловской области объем выданных автокредитов вырос на 11,8%

УрБК, Москва, 25.01.2017. По итогам 2016 года в Свердловской области было выдано 16 тыс. 029 автокредитов, что на 11,8% больше результатов 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего объем рынка новых легковых автомобилей в 2016 году в Свердловской области составил 33,91 тыс. штук. Почти половина, 47,3% этих автомобилей, была приобретена в кредит.



По данным НБКИ, по итогам 2016 года количество проданных в кредит автомобилей составило 552,4 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,8% (в 2015 году — 485,3 тыс. единиц).



Между тем объем рынка новых легковых автомобилей в 2016 году сократился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,255 млн единиц (в 2015 году — 1 308,5 тыс. ед.).



В 2016 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 44%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,9 п.п. (в 2015 году — 37,1%).

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