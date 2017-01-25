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Таможенники Кольцово в 2016 году выписали штрафы за нарушения на 8,5 млн рублей
25 январь 2017 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В зоне действия Кольцовской таможни в 2016 году за административные правонарушения были наложены штрафы на общую сумму свыше 8,5 млн руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника ведомства Владимир Зябко.
«Предмет административных правонарушений — это табачные изделия, наличные деньги, полудрагоценные камни, культурные ценности», — пояснил он.
Всего таможенники Кольцово в прошлом году возбудили 505 дел об административном правонарушении.
«Предмет административных правонарушений — это табачные изделия, наличные деньги, полудрагоценные камни, культурные ценности», — пояснил он.
Всего таможенники Кольцово в прошлом году возбудили 505 дел об административном правонарушении.
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