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Пассажиропоток на международных авиарейсах из Кольцово в 2016 году снизился на 30%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Кольцовская таможня зафиксировала в 2016 году снижение количества пассажиров на международных авиарейсах почти на 30% — до 1 млн 60 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника ведомства Владимир Зябко.



«При этом в новогодние дни 2017 года число пассажиров увеличилось на 50% по сравнению с началом января 2016 года. Также выросло количество рейсов в первую неделю января. Рост составил 12%», — рассказал В. Зябко.



На аэропорт Кольцово приходится порядка 80% международных авиарейсов Уральского федерального округа. Рейсы в другие страны осуществляют более 20 авиакомпаний.

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