Новости дня

Свердловская область получит 1,2 млрд руб. на проект «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Москва, 25.01.2017. Правительство РФ выделит Свердловской области 1,2 млрд руб. на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.



«Принять проект постановления правительства РФ «Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», — говорится на сайте правительства.



Общая сумма субсидии составит 30 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: