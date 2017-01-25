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Свердловская область получит 1,2 млрд руб. на проект «Безопасные и качественные дороги»

25 январь 2017 (15:02)

УрБК, Москва, 25.01.2017. Правительство РФ выделит Свердловской области 1,2 млрд руб. на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.

«Принять проект постановления правительства РФ «Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», — говорится на сайте правительства.

Общая сумма субсидии составит 30 млрд руб.

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