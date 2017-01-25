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Сотрудники Кольцовской таможни в 2016 году выявили 27 тыс. 462 единицы контрафакта

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Сотрудники Кольцовской таможни в 2016 году выявили 27 тыс. 462 единицы контрафактной продукции. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника ведомства Владимир Зябко.



По его словам, 98,5% выявленного контрафакта обнаружено в багаже пассажиров международных авиарейсов.



Кроме того, в 2016 году зарегистрирован 31 факт перемещения контрафакта в международных почтовых отправлениях. Это брелоки и аксессуары для мобильных телефонов, одежда, сумки.



«И если за весь прошлый год таких фактов было выявлено только 31, то в январе текущего года обнаружено уже 17 подобных случаев», — отметил В. Зябко.

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