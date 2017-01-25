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Входящий в Группу ЧТПЗ завод «СОТ» выпустил новые типоразмеры бесшовных отводов

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Завод «Соединительные отводы трубопроводов» («СОТ», входит в Группу ЧТПЗ) выпустил экспериментальную партию бесшовных отводов диаметром 820 мм и толщиной стенки 12 мм. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Группы ЧТПЗ.



Новая продукция может использоваться для трубопроводов различного назначения при номинальном давлении до 16 мегапаскалей и температуре от минус 70 до плюс 450 градусов Цельсия. Сфера применения — транспортировка пара, горячей воды, газа и нефтепродуктов.



Отводы большого диаметра изготовлены из бесшовной заготовки производства Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ) из стали марки 09Г2С. Предприятие планирует выпускать около 85 т или 250 шт. бесшовных отводов большого диаметра в год.



«На сегодняшний день данный вид деталей преимущественно поставляется из Китая. «СОТ» стал первым отечественным производителем, выпустившим бесшовные отводы трубопроводов размером 820Х12 мм. Проект освоения нового сортамента реализуется в рамках программы импортозамещения и направлен на усиление позиций компании на внутреннем рынке», — приводятся в сообщении слова коммерческого директора Группы ЧТПЗ Дениса Приходько.



Завод «СОТ» является одним из ведущих поставщиков соединительных деталей трубопроводов для топливно-энергетического комплекса. Предприятие представлено площадками в Челябинске и Магнитогорске (Челябинская область). Сортамент, изготавливаемый на заводе продукции, включает горячегнутые отводы от 159 до 1420 мм, холодногнутые отводы от 426 до 1420 мм, крутоизогнутые отводы диаметром от 45 до 820 мм, а также трубные узлы любой сложности и конфигурации диаметром от 159 до 1420 мм.

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