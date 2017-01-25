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По итогам 2016 года банк «Югра» признан самым убыточным

УрБК, Москва, 25.01.2017. Самым убыточным банком по итогам 2016 года, за исключением кредитных организаций, проходящих процедуру финансового оздоровления, стал банк «Югра». Об этом сообщают «Ведомости».



За предыдущий год кредитная организация получила чистый убыток на 32,2 млрд руб.



Причина убытков «Югры» — резервы, которые кредитная организация активно создавала с конца I квартала прошлого года, следует из данных оборотной ведомости банка. Тогда, в апреле, «Югра» досоздала провизии на 21,3 млрд руб., что привело к тому, что банк стал убыточен. Всего за год финучреждение отчислило на возможные потери почти 29 млрд руб.



Вторым по убыточности стал дочерний банк ВЭБа «Глобэкс», потерявший 29,5 млрд руб. Третьим — «дочка» «Ростеха» — Новикомбанк с чистым убытком 17,8 млрд руб.



«Глобэкс» и Новикомбанк за год резервы более чем удвоили: «дочка» ВЭБа отправила в провизии 28,86 млрд руб., «дочка» «Ростеха» — 23,8 млрд руб.



Другой банк ВЭБа также оказался среди лидеров по убыткам: за год Связь-Банк потерял 14 млрд руб., увеличив провизии в 1,8 раза (банк отчислил 13,8 млрд руб. в резервы). С приходом нового руководства ВЭБ начал активно пытаться продать «Глобэкс» и Связь-Банк, но мешает их финансовое положение.

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