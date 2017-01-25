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Товарооборот в зоне Кольцовской таможни в 2016 году составил 2,1 млрд долл. США

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В зоне действия Кольцовской таможни в 2016 году товарооборот увеличился в 2,3 раза — до 2 млрд 135,97 долл. США. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника ведомства Владимир Зябко.



«Кольцовская таможня среди всех воздушных таможен традиционно является лидером по количеству задекларированных товаров. На одно таможенное лицо приходится почти 9 тыс. задекларированных товаров», — сказал он.



Грузооборот в прошлом году вырос на 37% — до 75,97 тыс. т, добавил В. Зябко.



География импортно-экспортных поставок почти не изменилась: Франция, Германия, Китай, Израиль. Приоритетные товары также остались прежними: оборудование, аппаратуры, инструменты.

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