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Кольцовская таможня в 2016 году увеличила перечисления в бюджет на 14,3%

25 январь 2017 (12:31)

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Кольцовская таможня им. В. А. Сорокина в 2016 году перечисли в федеральный бюджет 5 млрд 132 млн руб., что на 14,3% больше, чем в 2015 году. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника ведомства Владимир Зябко.

«Это максимальная сумма, которая достигнута за годы работы Кольцовской таможни», — подчеркнул он.

В среднем каждое должностное лицо таможни в 2016 году обеспечило поступление в федеральный бюджет около 17 млн руб. На каждый вложенный государством рубль таможня администрировала перечисления в сумме 20 руб.

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