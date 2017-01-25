Новости дня

Кольцовская таможня в 2016 году увеличила перечисления в бюджет на 14,3%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Кольцовская таможня им. В. А. Сорокина в 2016 году перечисли в федеральный бюджет 5 млрд 132 млн руб., что на 14,3% больше, чем в 2015 году. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель начальника ведомства Владимир Зябко.



«Это максимальная сумма, которая достигнута за годы работы Кольцовской таможни», — подчеркнул он.



В среднем каждое должностное лицо таможни в 2016 году обеспечило поступление в федеральный бюджет около 17 млн руб. На каждый вложенный государством рубль таможня администрировала перечисления в сумме 20 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: