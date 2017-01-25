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Коллекторские агентства Свердловской области не вошли в расширенный реестр ФССП России

УрБК, Москва, 25.01.2017. В расширенную версию государственного реестра коллекторов не вошла ни одна компания, зарегистрированная на территории Свердловской области.



Напомним, на данный момент по данным сайта Collectori.ru, на территории области зарегистрировано 45 коллекторских агентств.



Вчера, 24 января, в государственный реестр коллекторов, который ведет Федеральная служба судебных приставов, попали еще девять компаний. На текущий момент в реестре 35 компаний против 26 на 16 января, когда ФССП официально объявила о запуске реестра.



Напомним, с 2017 года деятельность по взысканию просроченной задолженности разрешено осуществлять лишь компаниям, включенным в указанный список. Вести государственный реестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и осуществлять надзор за их деятельностью уполномочена ФССП.



На 19 января 2017 года в службу поступило 56 заявлений от профессиональных взыскателей долгов. В релизе ведомства сообщается о включении в реестр по состоянию на эту дату 33 компаний (еще трем компаниям было отказано в связи с представлением неполного пакета документов и сведений, а 20 заявлений находились на рассмотрении), однако, согласно данным самого реестра на 24 января, еще два юрлица были включены туда после отчетной даты — 20 и 23 января соответственно.



В сообщении ФССП поясняется, что причинами для отказа во внесении сведений в госреестр коллекторов являются несоответствие представляемых в службу информации и документов требованиям законодательства, направление неполного пакета документов либо представление документов, содержащих недостоверную информацию.



«Также в ходе проверки документов установлено несоответствие юридического лица, его органов, учредителей (участников) или работников требованиям федерального закона. В частности, отсутствуют копии документов, подтверждающих наличие необходимого оборудования, соответствующего установленным требованиям, размер чистых активов юридического лица рассчитан не на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, отсутствуют документы, подтверждающие наличие договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а также отсутствуют подтверждения уплаты государственной пошлины и включения в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных», — рассказали в ФССП.

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