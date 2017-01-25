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Академический стал самым популярным районом Екатеринбурга для покупки нового жилья

25 январь 2017 (11:53)

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Академический район является лидером по количеству поисковых запросов о покупке новых квартир в Екатеринбурге. Об этом говорится в исследовании портала N1, одного из ведущих ресурсов по поиску и выбору жилья в России.

Так, на Академический в 2016 году пришлось 7,5% просмотров о приобретении первичного жилья в столице Урала. Оказавшийся на втором месте район Ботанический отстал от лидера более чем в 2 раза, а центр города — в 3,5 раза.

Похожая картина складывается и на рынке вторичного жилья. Здесь Академический находится на втором месте по популярности — 6% просмотров, всего на 0,2% меньше, чем в центре.

Помимо местоположения и развитой инфраструктуры, такие предпочтения горожан во многом определяются критерием «цена — качество». В этой связи Академический удерживает ведущие позиции среди районов масштабной жилой застройки.

Отметим, что в 2016 году застройщик — компания «РСГ-Академическое», ГК «КОРТРОС» — реализовала в Академическом 108 тыс. кв. м. жилья и стала одним из лидеров по этому параметру на региональном рынке недвижимости.

Академический стал самым популярным районом Екатеринбурга для покупки нового жилья

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