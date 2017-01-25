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В Дегтярске ограничили движение общественного транспорта из-за некачественной уборки снега
25 январь 2017 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Дегтярске ограничено движение общественного транспорта и школьных автобусов. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Причина этого решения — неудовлетворительные дорожные условия, создающие угрозу безопасности дорожного движения
«Сегодня с 5 часов утра в Дегтярске по предписанию Госавтоинспекции закрыты для движения автобусные маршруты № 142/66 (Дегтярск — Екатеринбург до Южного автовокзала), № 101/66 Ревда — Дегтярск, № 504/66 (Дегтярск — Екатеринбург до северного автовокзала) и движение школьного автобуса МКОУ СОШ № 22 (дети из Дегтярска ездят в школу в поселок Крылатовский)», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ГИБДД, улично-дорожная сеть Дегтярска не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 и не обеспечивает безопасность дорожного движения.
По маршруту следования общественного транспорта: на улицах Калинина, Н. Лесозаводской, Загородной, Озерной и Советской сотрудниками ГИБДД был выявлен ряд недостатков — заужение проезжей части, снежный накат, на остановках общественного транспорта не расчищены заездные карманы и посадочные площадки, в зоне перекрестков и пешеходных переходов сформированы снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения.
На основании вышеизложенного было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков.
Причина этого решения — неудовлетворительные дорожные условия, создающие угрозу безопасности дорожного движения
«Сегодня с 5 часов утра в Дегтярске по предписанию Госавтоинспекции закрыты для движения автобусные маршруты № 142/66 (Дегтярск — Екатеринбург до Южного автовокзала), № 101/66 Ревда — Дегтярск, № 504/66 (Дегтярск — Екатеринбург до северного автовокзала) и движение школьного автобуса МКОУ СОШ № 22 (дети из Дегтярска ездят в школу в поселок Крылатовский)», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ГИБДД, улично-дорожная сеть Дегтярска не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 и не обеспечивает безопасность дорожного движения.
По маршруту следования общественного транспорта: на улицах Калинина, Н. Лесозаводской, Загородной, Озерной и Советской сотрудниками ГИБДД был выявлен ряд недостатков — заужение проезжей части, снежный накат, на остановках общественного транспорта не расчищены заездные карманы и посадочные площадки, в зоне перекрестков и пешеходных переходов сформированы снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения.
На основании вышеизложенного было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков.
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