Новости дня

В Дегтярске ограничили движение общественного транспорта из-за некачественной уборки снега

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Дегтярске ограничено движение общественного транспорта и школьных автобусов. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Причина этого решения — неудовлетворительные дорожные условия, создающие угрозу безопасности дорожного движения



«Сегодня с 5 часов утра в Дегтярске по предписанию Госавтоинспекции закрыты для движения автобусные маршруты № 142/66 (Дегтярск — Екатеринбург до Южного автовокзала), № 101/66 Ревда — Дегтярск, № 504/66 (Дегтярск — Екатеринбург до северного автовокзала) и движение школьного автобуса МКОУ СОШ № 22 (дети из Дегтярска ездят в школу в поселок Крылатовский)», — говорится в сообщении.



Как отмечают в ГИБДД, улично-дорожная сеть Дегтярска не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 и не обеспечивает безопасность дорожного движения.



По маршруту следования общественного транспорта: на улицах Калинина, Н. Лесозаводской, Загородной, Озерной и Советской сотрудниками ГИБДД был выявлен ряд недостатков — заужение проезжей части, снежный накат, на остановках общественного транспорта не расчищены заездные карманы и посадочные площадки, в зоне перекрестков и пешеходных переходов сформированы снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения.



На основании вышеизложенного было вынесено предписание об устранении выявленных недостатков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: