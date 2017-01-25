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Продажи люксовых автомобилей в России за 2016 год выросли на 6,5%

УрБК, Москва, 25.01.2017. По итогам 2016 года объем российского рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury составил почти 1,2 тыс. единиц, что на 6,5% выше чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат».



Порядка 60% от всего объема рынка люксовых автомобилей в стране приходится на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В прошлом году обладателями этой модели стали 684 жителя России.



На втором месте в списке предпочтений россиян идет марка Bentley (318 шт.), на долю которой приходится свыше четверти. Замыкает тройку лидеров в люксовом сегменте марка Rolls-Royce (110 шт.) с долей около 10%.



На российских дорогах в 2016 году также появилось 32 новых Ferrari, 25 — Lamborghini, 17 — Maserati и 5 — Aston Martin.

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