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Госдолг Свердловской области в IV квартале 2016 года вырос на 11,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Государственный долг Свердловской области в IV квартале 2016 года вырос с 60,6 до 72,2 млрд руб. Об этом говорится на сайте регионального Минфина.



В структуре госдолга бюджетные кредиты составляют 17 млрд 896 млн руб., банковские кредиты — 47 млрд 594 млн руб., государственные гарантии — 1 млрд 100 млн руб., облигации — 5 млрд 600 млн руб.

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