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Менее 50% туроператоров РФ полностью оплатили взносы в фонды персональной ответственности
25 январь 2017 (10:04)
УрБК, Москва, 25.01.2017. Меньше 50% туроператоров РФ, находящихся в едином федеральном реестре, полностью внесли взносы в фонды персональной ответственности за неделю до установленного законом срока. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на заявление директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.
«На утро вторника 494 компании сформировали счета. Оплату на 100% внесли 293 туроператора. Всего же в федеральном реестре туроператоров на январь 2017 года числится 612 компаний», — рассказал А. Осауленко.
За неделю до 31 января Ростуризм на своем сайте вновь напомнил компаниям, что в случае невыполнения закона они будут исключены из единого федерального реестра.
«Формирование фондов идет хорошими темпами. Мы уверены, что основная масса компаний успеет сформировать счета и оплатить взносы», — заявил А. Осауленко.
Напомним, с 1 января 2017 года в рамках обновленного законодательства создаются фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма. Они формируются для выплаты денежных средств, причитающихся туристам в целях возмещения реального ущерба, если туроператор не выполнит обязательства по договору.
Взносы в фонд персональной ответственности, а также в резервный фонд (который ранее назывался компенсационным) должны быть уплачены туроператором до 31 января 2017 года. Взнос в фонд персональной ответственности составляет 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год.
«На утро вторника 494 компании сформировали счета. Оплату на 100% внесли 293 туроператора. Всего же в федеральном реестре туроператоров на январь 2017 года числится 612 компаний», — рассказал А. Осауленко.
За неделю до 31 января Ростуризм на своем сайте вновь напомнил компаниям, что в случае невыполнения закона они будут исключены из единого федерального реестра.
«Формирование фондов идет хорошими темпами. Мы уверены, что основная масса компаний успеет сформировать счета и оплатить взносы», — заявил А. Осауленко.
Напомним, с 1 января 2017 года в рамках обновленного законодательства создаются фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма. Они формируются для выплаты денежных средств, причитающихся туристам в целях возмещения реального ущерба, если туроператор не выполнит обязательства по договору.
Взносы в фонд персональной ответственности, а также в резервный фонд (который ранее назывался компенсационным) должны быть уплачены туроператором до 31 января 2017 года. Взнос в фонд персональной ответственности составляет 1% общей цены туристского продукта за предыдущий год.
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