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В действиях администрации Красноуральска выявлены нарушения при проведении конкурса на покупку жилья для граждан

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Арбитражный суд подтвердил факт нарушения в действиях администрации Красноуральска при проведении конкурса на покупку жилья для граждан, выявленный свердловским УФАС.



В антимонопольный орган поступила жалоба ООО «Атлант» о нарушении заказчиком в лице администрации Красноуральска закона о контрактной системе при осуществлении открытого конкурса на приобретение благоустроенного жилья для переселения граждан, сообщает пресс-служба регионального УФАС.



В своей жалобе заявитель указал, что конкурсной комиссией нарушен порядок отбора участников закупки, так как в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, заявка ООО «Атлант» была необоснованно признана несоответствующей положениям аукционной документации.



Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной и выявила нарушения части 5 статьи 24 и части 2 статьи 59 закона о контрактной системе.



Не согласившись с решением ведомства, администрации Красноуральска обратилась в суд.



Судом установлено, что заказчиком было принято решение о выборе способа определения подрядчика в форме открытого конкурса, в то время как определение подрядчика в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе должно осуществляться путем проведения электронного аукциона.



Изучив материалы дела, Арбитражный суд Свердловской области в удовлетворении заявленных администрацией требований отказал.

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