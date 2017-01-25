Новости дня
В действиях администрации Красноуральска выявлены нарушения при проведении конкурса на покупку жилья для граждан
25 январь 2017 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. Арбитражный суд подтвердил факт нарушения в действиях администрации Красноуральска при проведении конкурса на покупку жилья для граждан, выявленный свердловским УФАС.
В антимонопольный орган поступила жалоба ООО «Атлант» о нарушении заказчиком в лице администрации Красноуральска закона о контрактной системе при осуществлении открытого конкурса на приобретение благоустроенного жилья для переселения граждан, сообщает пресс-служба регионального УФАС.
В своей жалобе заявитель указал, что конкурсной комиссией нарушен порядок отбора участников закупки, так как в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, заявка ООО «Атлант» была необоснованно признана несоответствующей положениям аукционной документации.
Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной и выявила нарушения части 5 статьи 24 и части 2 статьи 59 закона о контрактной системе.
Не согласившись с решением ведомства, администрации Красноуральска обратилась в суд.
Судом установлено, что заказчиком было принято решение о выборе способа определения подрядчика в форме открытого конкурса, в то время как определение подрядчика в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе должно осуществляться путем проведения электронного аукциона.
Изучив материалы дела, Арбитражный суд Свердловской области в удовлетворении заявленных администрацией требований отказал.
В антимонопольный орган поступила жалоба ООО «Атлант» о нарушении заказчиком в лице администрации Красноуральска закона о контрактной системе при осуществлении открытого конкурса на приобретение благоустроенного жилья для переселения граждан, сообщает пресс-служба регионального УФАС.
В своей жалобе заявитель указал, что конкурсной комиссией нарушен порядок отбора участников закупки, так как в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, заявка ООО «Атлант» была необоснованно признана несоответствующей положениям аукционной документации.
Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной и выявила нарушения части 5 статьи 24 и части 2 статьи 59 закона о контрактной системе.
Не согласившись с решением ведомства, администрации Красноуральска обратилась в суд.
Судом установлено, что заказчиком было принято решение о выборе способа определения подрядчика в форме открытого конкурса, в то время как определение подрядчика в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе должно осуществляться путем проведения электронного аукциона.
Изучив материалы дела, Арбитражный суд Свердловской области в удовлетворении заявленных администрацией требований отказал.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд признал факт нарушения закона о контрактной системе в действиях Свердловской психбольницы
- ФАС уличила свердловское ГУ МВД в нарушении закона о контрактной системе
- ФАС: Уральское следственное управление на транспорте нарушило закон о контрактной системе
- Суд оставил в силе решение Свердловского УФАС в отношении предприятия «Маяк»
- Суд подтвердил нарушения закона о контрактной системе со стороны департамента госзакупок Свердловской области
Loading...