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Глава Счетной Палаты предлагает создать в РФ систему учета получателей льготных лекарств
25 январь 2017 (09:34)
УрБК, Москва, 25.01.2017. Глава Счетной Палаты Татьяна Голикова предлагает создать в РФ систему персонифицированного учета граждан, которые имеют право на получение льготного лекарственного обеспечения в соответствии с законодательством. Об этом она заявила в интервью «Российской газете».
«По информации, представленной нам регионами, в подавляющем большинстве (72 региона) продолжается работа по созданию и внедрению программных продуктов. 10 регионов заявили о создании таких систем»,— сообщила Татьяна Голикова.
«По информации, представленной нам регионами, в подавляющем большинстве (72 региона) продолжается работа по созданию и внедрению программных продуктов. 10 регионов заявили о создании таких систем»,— сообщила Татьяна Голикова.
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