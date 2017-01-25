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Екатеринбургская компания «КомМет» оштрафована за нарушения при операциях с цветметом

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. В Екатеринбурге ООО «КомМет» оштрафовано за нарушения при операциях с цветметом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Установлено, что компания осуществляет деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов с грубыми нарушениями требований радиационной безопасности, урегулированных санитарно-эпидемиологическим законодательством, а также с нарушениями правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», — говорится в сообщении.



Так, прием лома и отходов цветных металлов осуществляется без составления приемо-сдаточных актов, без проведения радиационного контроля и контроля на взрывобезопасность и др.



Фактически в ООО «КомМет» не предпринимаются должные меры по предотвращению потенциально негативного влияния лома и отходов цветных металлов на здоровье человека, а также окружающую среду.



Решением Арбитражного суда Свердловской области по постановлению прокуратуры ООО «КомМет» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)» в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

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