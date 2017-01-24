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Минстрой России утвердил норматив стоимости квадратного метра в Свердловской области
24 январь 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 24.01.2017. Минстрой России утвердил норматив стоимости одного квадратного метра жилья в регионах РФ на I полугодие 2017 года. Соответствующий документ опубликован в «Российской газете».
Для Свердловской области показатель составляет 43,8 тыс. руб., для Москвы — 90,4 тыс. руб. за кв. м.
Отметим, что средний норматив стоимости одного «квадрата» по стране равен 37,2 тыс. руб.
Для Свердловской области показатель составляет 43,8 тыс. руб., для Москвы — 90,4 тыс. руб. за кв. м.
Отметим, что средний норматив стоимости одного «квадрата» по стране равен 37,2 тыс. руб.
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