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Турция не намерена возвращать Асаду город Аль-Баб

Анкара не намерена передавать город Аль-Баб сирийским военным после того, как выбьет оттуда боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на слова вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.



«Турция с самого начала заявляла, что в рамках «Щита Евфрата» поставлена четкая цель — обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления», — объяснил политик.



Куртулмуш также пожаловался на отсутствие поддержки со стороны США под Аль-Бабом.



«К сожалению, международная коалиция не оказала должной поддержки ходу операции. Не стоит скрывать тот факт, что Турция и сегодня не получает ее помощи», — рассказал вице-премьер.



Он отметил, что администрация Обамы не имела плана по урегулированию сирийского конфликта, но выразил надежду на поддержку со стороны Дональда Трампа.

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