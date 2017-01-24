Дайджест
В Хабаровске убили семью из 4 человек
24 январь 2017 (17:36)
В Хабаровске в сгоревшем доме нашли тела четырех человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Хабаровскому краю.
Пожар в частном доме в Индустриальном районе города произошел в ночь на вторник, 24 января. Прибывшие пожарные потушили возгорание. В ходе осмотра дома обнаружены тела трех человек: женщины и двух ее дочерей, 2014 и 2015 годов рождения. В пристройке на участке обнаружено еще одно тело — 83-летней женщины.
При осмотре тел у двоих потерпевших уже выявлены следы насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Пожар в частном доме в Индустриальном районе города произошел в ночь на вторник, 24 января. Прибывшие пожарные потушили возгорание. В ходе осмотра дома обнаружены тела трех человек: женщины и двух ее дочерей, 2014 и 2015 годов рождения. В пристройке на участке обнаружено еще одно тело — 83-летней женщины.
При осмотре тел у двоих потерпевших уже выявлены следы насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Дании обнаружены замороженные тела сирийских беженцев
- В Томской области восемь человек погибли из-за пожара
- В Екатеринбурге убит директор ресторана «СССР»
- Девять человек пострадали в результате взрыва газа в Хабаровске
- По факту убийства генерального директора ОАО «Челябэнергосбыт» Вячеслава Середкина и его жены возбуждено еще одно уголовное дело
Loading...