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В Таиланде задержали россиянку за попытку ввоза наркотиков

В Бангкоке арестована россиянка, пытавшаяся провести 600 граммов кокаина в желудке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимира Сосновка.



«Женщина была задержана в аэропорту «Суваннапхум» 17 января. В ее желудке были обнаружены более десяти небольших резиновых емкостей с кокаином общим весом до 600 граммов. Вчера состоялось первое судебное заседание по ее делу, на котором россиянка была арестована по обвинению в контрабанде наркотиков, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил он.



Отмечается, что следствие по делу женщины пока продолжается.

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