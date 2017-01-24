Дайджест
Меркель заявила о начале новой исторической эпохи
24 январь 2017 (17:35)
Канцлер Германии Ангела Меркель заявил, что мир вступает в новую историческую эпоху. Об этом сообщает Reuters.
«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая», — отметила Меркель.
При этом она выразила мнение, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация. «Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», — добавила канцлер.
«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая», — отметила Меркель.
При этом она выразила мнение, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация. «Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», — добавила канцлер.
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