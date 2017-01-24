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Меркель заявила о начале новой исторической эпохи

Канцлер Германии Ангела Меркель заявил, что мир вступает в новую историческую эпоху. Об этом сообщает Reuters.



«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая», — отметила Меркель.



При этом она выразила мнение, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация. «Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», — добавила канцлер.

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