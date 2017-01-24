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Плющенко сделал дубль в матче Ночной хоккейной лиги

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко открыл счет заброшенным шайбам в Ночной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба «Ледяные волки».



«Соскучился по хоккею, у меня была операция, порезал себе руку на тренировке, порезал сухожилия, связки. Но хочу сказать, что тренировался постоянно. Если у меня есть время, всегда оставляю себе полчасика, чтобы побросать шайбу по воротам. Вот видите, сегодня результат неплохой, очень этому рад, наконец-то это свершилось», — сказал Плющенко.



Матч против команды «Хищник» завершился со счетом 8:1 в пользу «Ледяных волков», Плющенко забросил две шайбы. Эта встреча стала пятой для 34-летнего фигуриста в НХЛ. Свой первый матч в лиге Плющенко провел в октябре 2016 года. За «Ледяных волков» также выступает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

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