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На трассе «Пермь — Екатеринбург» выставлены дополнительные экипажи ДПС

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выставит на автодороге федерального значения «Пермь — Екатеринбург» дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы, а также комплексы автоматической фиксации нарушений скоростного режима и правил обгона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В 2016 году на трассе «Пермь — Екатеринбург» в 31 ДТП погибли 22 человека и ранения получили 47 человек. Основными причинами аварий на данной автодороге являются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям и нарушение правил обгона», — рассказали в пресс-службе.



Наибольшее количество ДТП на данной автодороге зарегистрировано в дневное время с 9 до 14 часов, с 15 до 18 часов и в ночное время с 3 до 6 часов. Самыми аварийными днями недели стали суббота, воскресенье и понедельник. 64% дорожно-транспортных происшествий совершается водителями Свердловской области и 11,5% водителями Пермского края.



Исходя из сложной аварийной обстановки на данной автодороге, управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области принято решение о выставлении на трассе дополнительных экипажей ДПС, а также комплексов автоматической фиксации нарушений скоростного режима и правил обгона.



«Сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено обследование трассы и дана оценка состоянию автодороги, а также содержанию ее владельцем в состоянии, отвечающем всем требованиям, нормам и ГОСТам. Кроме того, ведомство обращается к участникам дорожного движения, чьи пути и маршруты проходят по этой трассе, с просьбой усиления контроля за движением своих транспортных средств», — отмечают в пресс-службе.

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