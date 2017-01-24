Back in USSR

Депутаты Екатеринбургской городской думы выслушали доклад о внедрении новой городской маршрутной сети с 1 июля 2017 года. Она предусматривает отмену 113 маршрутов общественного транспорта. За счет этого муниципальные власти планируют сократить интервал движения до 3-7 минут. Однако пока инициатива администрации Екатеринбурга и фонда «Город.PRO», который занимался разработкой проекта, вызывает больше вопросов, чем ответов. Большинство депутатов гордумы считают нововведения вредными и несвоевременными.Депутат Елена Дерягина рассказала о том, что ей поступают многочисленные жалобы от жителей Екатеринбурга, которые недовольны изменением системы движения общественного транспорта.«Депутатов гордумы по факту бросили на «амбразуру». С нами никто ничего не согласовывал. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Кроме того, существуют другие отдельно взятые недочеты. Некоторые люди живут на Химмаше. Никто сегодня внятно не сказал, как жители этого микрорайона будут передвигаться по городу», — рассказала Елена Дерягина.Некоторые депутаты сомневаются, что внедрение новой маршрутной сети позволит сократить интервал движения до 3-7 минут.«Ко мне приходят люди. Они все возмущены сложившейся ситуацией. Причем люди недовольны не только пересадками. Их возмущает то, что с ними не посоветовались и их не проинформировали. Подозреваю, что 1 июля у нас многие горожане не доберутся на работу. Надеюсь, таких будет не слишком много. У нас люди не сидят в «Фейсбуках» и не ходят на «Иннопром». Как они узнают об изменении своего маршрута? Естественно, изменения в системе общественного транспорта Екатеринбурга давно назрели. Но, наверное, это можно было сделать иначе. Непонятно, учитывали ли разработчики маршрутной системы риски возникновения очередей в маршрутках, которые были 5-7 лет назад. Неясно, что у нас будет с пересадочными остановками в центре. Скорее всего, на них увеличится нагрузка», — заявил депутат Александр Смолин.Депутат Дмитрий Сергин полагает, что новая транспортная схема Екатеринбурга разработана с целью вытеснить с рынка маршрутки.«Говорите красиво. Но, говоря по классику, не верю. Между строк прозвучало, что большие автобусы ходят пустые, малые переполнены, и необходимо сократить автобусы малой вместимости. С чиновничьего языка это можно перевести так: «Похоронить «бешеные» маршрутки», — сообщил Дмитрий Сергин.Депутат Владимир Крицкий высказал опасение, что отдаленные территории после внедрения маршрутной сети могут оказаться отрезанными от Екатеринбурга. Общественный транспорт может стать недоступным для многих горожан.Как заявил глава Екатеринбургской гордумы Евгений Ройзман, окончательная презентация транспортной схемы Екатеринбурга будет в апреле 2017 года.«В ближайшие три месяца мы будем принимать все предложения. В это время будут происходить тонкие корректировки новой системы. С апреля по июль маршрутную систему будут доводить до ума. После этого систему запустят в тестовом режиме», — сообщил Евгений Ройзман.Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович на пресс-конференции признался, что основной целью нововведений является возврат к советской системе, когда горожане отказывались от автомобилей и передвигались преимущественно на общественном транспорте. В 2000 году пассажиропоток муниципальных перевозчиков составлял 600 млн человек в год, а на сегодняшний день вместе с коммерческими компаниями — всего 310 млн человек. Сейчас городские власти намерены преодолеть эту тенденцию.По его словам, к 20 февраля в Екатеринбурге разработают новые повременные тарифы проезда (рассматриваются варианты 45, 60, 90 минут), которые, как ожидается, будут на 20-50% больше нынешних (с 1 февраля проезд в городском общественном транспорте подорожает с 26 руб. до 28 руб. — прим. ред.). На реализацию всех мер по внедрению транспортной системы в городском бюджете заложено 30 млн руб. Следить за ее функционированием будет центр управления перевозками. Предполагается, что на случай возникновения внештатных ситуаций на дорогах в резерве будет находиться 20 единиц общественного транспорта.Отметим, что Екатеринбург станет первым российским городом, который решился на такой масштабный эксперимент по изменению маршрутной сети. Это значит, что в нашей стране нет практического опыта реализации такой стратегии со всеми вытекающими отсюда рисками для уральской столицы. Некоторые наблюдатели прогнозируют настоящий коллапс транспортной системы Екатеринбурга в июле 2017 года.